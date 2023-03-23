Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Банк России скоро опубликует дорожную карту развития рынка ЦФА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России - ИФ) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи в ближайшее время мы опубликуем некую дорожную карту", - сказал Пронин, выступая на "Российском форуме финансового рынка", организованном АКРА.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы с участниками рынка в рамках нашей рабочей группы ее финализируем. Мы предложим уже наш взгляд по итогам обратной связи на доклад", - добавил он.

По данным на 17 марта, реестр операторов информационных систем (ИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА, включает в себя пять компаний: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка, Альфа-банка, компания "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Кроме этого, сейчас в ЦБ на рассмотрении находится 9 заявок о включении в реестр операторов ИС и операторов обмена ЦФА, сообщил Пронин.

Банк России Кирилл Пронин ЦФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

SEC оштрафовала Линдси Лохан и других звезд из-за рекламы криптовалюты

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

Акции Coinbase подешевели на 15,8% после получения биржей уведомления от SEC

Акции Coinbase подешевели на 15,8% после получения биржей уведомления от SEC

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });