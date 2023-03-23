Банк России скоро опубликует дорожную карту развития рынка ЦФА

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.

"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России - ИФ) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи в ближайшее время мы опубликуем некую дорожную карту", - сказал Пронин, выступая на "Российском форуме финансового рынка", организованном АКРА.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы с участниками рынка в рамках нашей рабочей группы ее финализируем. Мы предложим уже наш взгляд по итогам обратной связи на доклад", - добавил он.

По данным на 17 марта, реестр операторов информационных систем (ИС), в которых осуществляется выпуск ЦФА, включает в себя пять компаний: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка, Альфа-банка, компания "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Кроме этого, сейчас в ЦБ на рассмотрении находится 9 заявок о включении в реестр операторов ИС и операторов обмена ЦФА, сообщил Пронин.