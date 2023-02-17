К российскому аналогу SWIFT подключились 469 участников, в том числе 115 нерезидентов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Система передачи финансовых сообщений (СПФС) насчитывает 469 участников, в том числе порядка 115 нерезидентов, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Порядка 115 - нерезиденты, 469 всего: и резиденты, и нерезиденты. Это и кредитные организации, и юридические лица", - сообщила Бакина журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Она отметила, что к СПФС сейчас подключены участники из 14 стран. "За прошлый год у нас подключилось столько же (стран - ИФ), сколько за все время работы системы за предыдущее время", - подчеркнула директор департамента.

ЦБ проводит постоянную работу по подключению новых стран к СПФС. "Мы работаем с нашими дружественными странами, они подключаются в разных форматах: и индивидуально, и через сервис-бюро. Перечень расширяется", - добавила Бакина.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпали, в том числе некоторые банки. СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами.