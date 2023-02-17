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"Газпром" 20 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 20 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в марте 2025 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом 1000 евро каждая. Максимальный объем размещения - 500 млн евро - соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций "Газпрома" с погашением 21 марта 2025 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,364%.

Планируемая дата окончания размещения - 3 марта или дата размещения последней облигации.

Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на "Московской бирже". Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 по московскому времени 20 февраля до 16:00 28 февраля.

"Замещающие" облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

"Газпром" с сентября 2022 года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро.

В январе-феврале 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро, а также долларовые выпуски с погашением в 2026, 2028, 2030 и 2037 годах и выпуск в евро с погашением в 2027 году.

Газпром Газпром капитал Мосбиржа
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