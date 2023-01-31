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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $347,6 млн для обмена евробондов-2028

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Компания "Газпром капитал" разместила "замещающие" облигации на $347,6 млн в рамках обмена еврооблигаций с погашением в феврале 2028 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 38,6%.

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Из сообщений "Газпром капитала" следует, что оплатить новые локальные облигации компании можно было не только евробондами соответствующего выпуска, но и денежными средствами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на $185 млн, денежными средствами - бонды на $162,6 млн. Закон, позволяющий российским компаниям выпускать "замещающие" бонды, разрешает их оплату не только евробондами, но и денежными средствами при условии, что целевым использованием этих средств является приобретение евробондов.

Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%, ближайшая выплата приходится на 6 февраля. До замещения в обращении находились еврооблигации на $900 млн.

"Газпром" с сентября прошлого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания в прошлом году частично заместила локальными пять выпусков долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и четыре выпуска евробондов, номинированных в евро. В январе 2023 года "Газпром" частично заместил облигациями, выпущенными по российскому праву, два выпуска "вечных" евробондов в долларах и евро.

Газпром капитал Газпром
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