Сервис каршеринга "Ситидрайв" создал компанию для своих станций техобслуживания авто

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Новые транспортные системы" (НТС, оператор сервиса каршеринга "Ситидрайв") создало дочернюю компанию - ООО "СД СТО", следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания зарегистрирована 16 февраля, уставный капитал - 10 тыс. рублей. Основные виды деятельности - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ситидрайва", компания создана для собственных станций техобслуживания сервиса.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После разделения СП VK и Сбера компания осталась у последнего.

Оборот (GMV) "Ситидрайва" в 2022 году вырос в 2,37 раза - почти до 8 млрд рублей. Количество поездок увеличилось в 2,2 раза. Парк в 2022 году вырос на 54% и на конец года составил 10,7 тыс. машин.