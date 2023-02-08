Сервис каршеринга "Ситидрайв" в 2022 году нарастил оборот в 2,4 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сервис каршеринга "Ситидрайв" в 2022 году увеличил оборот (GMV) в 2,37 раза – почти до 8 млрд рулей, говорится в сообщении компании.

Количество поездок в 2022 году выросло в 2,2 раза. В среднем на один автомобиль каршеринга приходится шесть рейсов в день (рост на 16%).

Парк в 2022 году вырос на 54% и на конец 2022 года составил 10,7 тыс. машин. В сообщении отмечается, что в течение 2022 года "Ситидрайв" ввел в эксплуатацию десять новых моделей – преимущественно китайских брендов. В ближайшие месяцы компания планирует пополнить парк еще на 450 автомобилей китайских брендов – Exeed LX, Exeed TXL, JAC JS4, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro.

В сообщении также говорится, что в 2022 году зона покрытия сервиса была увеличена более чем на 20% – как в городской черте, так и в загородных локациях у крупных ЖК и мест отдыха.

"Ситидрайв" – сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После разделения СП VK и Сбера компания осталась у последнего.