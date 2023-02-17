Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

ГТЛК планирует в 2023 году заказать по новой программе лизинга 47 судов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2023 году планирует заказать 47 судов по новой программе лизинга водного транспорта. Об этом сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих журналистам в Белокаменке в пятницу.

"Программа рассчитана на пятилетний период и начнется уже в этом году (...) В этом году планируется заказать 47 судов, среди которых три типа Handysize дедвейтом 40 тыс. тонн", - сказал он по итогам заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗ РФ.

"Для того, чтобы сравнить объемы поставок, могу сказать, что ГТЛК, являясь крупнейшим заказчиком на рынке отечественных судов, с 2013 года заказала в общей сложности 150 пароходов, при том, что масштаб нынешней программы за ближайшие пять лет – 260", - добавил Дитрих.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли новые суда быть поставлены в Мурманскую область, глава ГТЛК сказал, что "сегодня в Мурманской области большой объем заказов по судостроению, судоремонту; здесь традиционные масштабные работы по этим направлениям выполнялись, естественно, все верфи будут загружены".

Ранее, в четверг, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил "Интерфаксу", что РФ в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на лизинг водного транспорта 30 млрд рублей.

"В 2024 году (финансирование составит - ИФ) 45 млрд рублей, в 2025 году - 56 млрд рублей, 2026 году- 3 млрд рублей и в 2027 году - 2 млрд рублей", - сказал он.

В целом программа гражданского судостроения до 2027 года оценивается в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей могут быть профинансированы из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей ГТЛК привлечет с рынка, заявлял ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распоряжением правительства инвестпроекты льготного лизинга морских и речных судов включены в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ. Инвестпроект подразумевает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта. Среди них - 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда. Построенные корабли ГТЛК передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет.

Ставка для пассажирских и круизных судов составит 2,93% годовых, для дноуглубительных и рыбопромысловых кораблей - 4,51% годовых, для грузовых и крупнотоннажных судов - 7,6% годовых, говорится в сообщении правительства.

Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье

ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

Цена Brent упала до минимума за полторы недели

Котировки Manchester United взлетели на ожиданиях предложений о покупке

Котировки Manchester United взлетели на ожиданиях предложений о покупке

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

В ЦБ задумались о выделении в ОСАГО тарифной группы для каршеринга

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

Дом моды Hermes увеличил выручку на 26% в IV кв. и повысил размер годовых дивидендов

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

ЦБ рассматривает возможность увеличения лимита бесплатных переводов между физлицами в СБП

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года

Минфин РФ хочет собрать с бизнеса 300 млрд руб. из прибыли за 2021-22 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });