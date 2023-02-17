ГТЛК планирует в 2023 году заказать по новой программе лизинга 47 судов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в 2023 году планирует заказать 47 судов по новой программе лизинга водного транспорта. Об этом сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих журналистам в Белокаменке в пятницу.

"Программа рассчитана на пятилетний период и начнется уже в этом году (...) В этом году планируется заказать 47 судов, среди которых три типа Handysize дедвейтом 40 тыс. тонн", - сказал он по итогам заседания рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗ РФ.

"Для того, чтобы сравнить объемы поставок, могу сказать, что ГТЛК, являясь крупнейшим заказчиком на рынке отечественных судов, с 2013 года заказала в общей сложности 150 пароходов, при том, что масштаб нынешней программы за ближайшие пять лет – 260", - добавил Дитрих.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли новые суда быть поставлены в Мурманскую область, глава ГТЛК сказал, что "сегодня в Мурманской области большой объем заказов по судостроению, судоремонту; здесь традиционные масштабные работы по этим направлениям выполнялись, естественно, все верфи будут загружены".

Ранее, в четверг, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил "Интерфаксу", что РФ в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на лизинг водного транспорта 30 млрд рублей.

"В 2024 году (финансирование составит - ИФ) 45 млрд рублей, в 2025 году - 56 млрд рублей, 2026 году- 3 млрд рублей и в 2027 году - 2 млрд рублей", - сказал он.

В целом программа гражданского судостроения до 2027 года оценивается в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей могут быть профинансированы из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей ГТЛК привлечет с рынка, заявлял ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что распоряжением правительства инвестпроекты льготного лизинга морских и речных судов включены в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ. Инвестпроект подразумевает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта. Среди них - 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда. Построенные корабли ГТЛК передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет.

Ставка для пассажирских и круизных судов составит 2,93% годовых, для дноуглубительных и рыбопромысловых кораблей - 4,51% годовых, для грузовых и крупнотоннажных судов - 7,6% годовых, говорится в сообщении правительства.