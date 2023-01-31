Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

ГТЛК привлечет 44 млрд рублей из ФНБ на поставки автобусов в регионы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство утвердило запуск инвестпроекта по масштабному обновлению общественного транспорта в российских регионах, сообщила пресс-служба АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

В рамках проекта региональным транспортным компаниям в 2023-2024 годах должны быть поставлены 4,13 тысячи автобусов с использованием 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, отмечается в пресс-релизе.

"ГТЛК при поддержке Минтранса РФ берется за два года капитально обновить региональные автобусные парки на базе нашего испытанного механизма льготного лизинга. Привлечение средств ФНБ позволит выполнить все необходимые мероприятия в полном объеме и значительно ускорить темпы модернизации общественного транспорта", - заявил через пресс-службу гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

На закупку автобусов, которые затем передадут в лизинг, пойдет 73,3 млрд рублей, из которых 44 млрд рублей придется на средства ФНБ и 29,3 млрд рублей - на заемное финансирование.

"Средства ФНБ будут предоставлены ГТЛК посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых, что обеспечит возвратность инвестиций ФНБ. Основные условия лизинга для лизингополучателей: срок лизинга - до 7 лет, нулевой аванс", - отметила ГТЛК.

По данным Национального союза страховщиков ответственности, на городских и пригородных маршрутах работают 183,9 тысячи автобусов, из которых 31% старше нормативного срока эксплуатации (10 лет) и требуют обновления.

ГТЛК также является исполнителем программы по обновлению городского транспорта в рамках дорожного нацпроекта. Программа реализуется с использованием механизма лизинга ГТЛК и господдержки в форме субсидий Минтранса. Всего с 2020 года ГТЛК приобрела для 26 регионов порядка 1,5 тысячи единиц техники по нацпроекту на сумму 27 млрд рублей.

При этом потребности регионов в обновлении пассажирской техники значительно превосходили действующие объемы и ресурсы программы, что и привело к разработке профильного проекта с привлечением средств ФНБ, объяснили в ГТЛК.

ГТЛК ФНБ Минтранс Евгений Дитрих
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инвесторов предупредили о потерях в случае отказа компаний от МСФО

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

Генпрокуратура решила взыскать с Exxon Neftegas 15,5 млрд рублей долгов по налогам

ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей

Минэкономразвития отметило сближение прогноза МВФ по ВВП РФ с локальными оценками

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

Samsung увеличил квартальную чистую прибыль в 2,2 раза

FT сообщила о продаже долей Goldman в HeadHunter и Cian бывшим топ-менеджерам банка

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Brent подешевела до $84,85 за баррель

МВФ оценил перспективы экономики РФ в 2023 году оптимистичнее официальных прогнозов

РФ и Китай подготовили соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });