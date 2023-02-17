Страховщики призвали власти принять меры для обеспечения выплат по евробондам ГТЛК

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Невыплата купонов по евробондам "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) беспокоит все большее число инвесторов, являющихся держателями долговых бумаг. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям – это поможет сохранить доверие инвесторов к компаниям со стопроцентным госучастием. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с содержанием соответствующего письма, направленного в начале февраля.

Риски потерять доверие рынка

В письме Уфимцев напоминает, что до июля 2022 года существовала неопределенность по поводу того, как обеспечивать доведение выплат по евробондам российских компаний до локальных инвесторов. До этой даты часть заемщиков отправляли платежи через традиционные каналы – Euroclear и Clearstream, это привело к тому, что значительные валютные ресурсы были заморожены в иностранных депозитариях и до российских держателей не дошли.

Однако, как отмечает президент ВСС, неопределенность в этом вопросе была разрешена после публикации 5 июля указа президента РФ, который обязывает российских юрлиц, имеющих обязательства, связанные с евробондами, обеспечить доведение платежей до инвесторов, учет прав которых ведется российскими депозитариями. Согласно указу, они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. Из документа следует, что обязанность доводить выплаты до российских инвесторов является безусловной и не отложена по времени, то есть с момента официальной публикации российские юрлица должны обеспечивать доведение выплат одним из указанных способов.

Уфимцев подчеркивает, что после 5 июля почти все компании с госучастием, дочерние общества которых выпускали евробонды, исполняют указ. Среди примеров он приводит "Газпром" и "Совкомфлот", предложившие локальным держателям "замещающие" облигации в обмен на евробонды, а также РЖД, ВЭБ и "АЛРОСА", которые обеспечивают поступление выплат российским инвесторам через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Исполняют требования указа и крупнейшие частные компании, отмечает Уфимцев.

ГТЛК же, по мнению президента ВСС, "систематически игнорирует" обязанность, установленную указом в части уплаты денежных средств или передачи "замещающих" облигаций держателям еврооблигаций, права на которые учитываются депозитариями РФ. В частности, по данным, которые он приводит, российские инвесторы не получили купоны по выпускам евробондов с погашением в апреле 2025 года, феврале 2026 года, марте 2027 года, феврале 2028 года и феврале 2029 года. Эмитентом выпусков выступает GTLK Europe Capital, поручителем по всем выпускам – ГТЛК.

Всего в обращении находятся шесть выпусков евробондов, по которым ГТЛК является поручителем, на общую сумму $3,25 млрд. Существенная часть этих выпусков принадлежит российским банкам, страховым компаниям и частным лицам, отмечает Уфимцев.

Президент ВСС считает, что "продолжающийся дефолт ГТЛК и неисполнение указа президента в существенной мере подрывают доверие российских инвесторов как к государственным компаниям в целом, так и к принимаемым антикризисным мерам". В связи с этим Уфимцев попросил первого вице-премьера принять меры для оперативного погашения ГТЛК просроченной задолженности по евробондам, сообщил источник "Интерфакса" со ссылкой на письмо.

Структура владельцев

По данным, которые приводила сама ГТЛК в своей презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с презентацией. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% – на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний – 9,1%.

Среди банков, которым принадлежат евробонды на $279 млн, самым крупным владельцем евробондов является Райффайзенбанк (19,6%), дальше следуют ВТБ (11,5%), Россельхозбанк (10%), банк "Открытие" (8,5%), Газпромбанк (8,4%) и банк "Таврический" (8,3%). УК, согласно презентации, принадлежат евробонды ГТЛК на $129 млн, крупнейшими владельцами являются УК "Первая" и УК "Управление капиталом", суммарная доля которых составляет 69% от указанной суммы. Среди страховых компаний наибольший объем вложений у ВСК – ей принадлежат евробонды на $34,5 млн, далее следуют ООО "Страховая компания СОГАЗ-Жизнь" ($31 млн), "АльфаСтрахование-Жизнь" ($17,8 млн) и "РЕСО-гарантия" ($12,5 млн).

История вопроса

На текущий момент ГТЛК остается одной из немногих компаний, которые не заявляли о выплатах каким-либо категориям инвесторов. С прошлого года компании, входящие в группу, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

В январе сообщалось, что группа ГТЛК привлекла внешнего юридического консультанта для выработки механизма исполнения обязательств по еврооблигациям, выпущенным GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, с учетом действующих санкционных ограничений и требований, установленных указами президента РФ.

Кейс ГТЛК стал предметом активного обсуждения на рынке. Инвесторы обращались за разъяснениями в ЦБ РФ, а один из частных держателей евробондов ГТЛК посвятил этой ситуации целую презентацию на декабрьском конгрессе Cbonds.

Отсутствие выплат по евробондам компании российским держателям вызывало и удивление аналитиков долгового рынка. Так, аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре в январе отмечали, что ГТЛК является одной из немногих российских компаний с еврооблигациями в обращении (российское материнское юрлицо является поручителем по всем выпускам евробондов, которые все имеют "гарантированную" структуру), которая не осуществляет платежи в адрес ни одной из групп их держателей.

"Платежи через платежного агента не могут осуществляться в силу присутствия компании в списках блокирующих санкций США, ЕС и Великобритании, платежи в адрес бондов с правами, учитываемыми в НРД, не осуществляются по непонятной причине", - говорилось в обзоре.