Годовая выручка "Лаборатории Касперского" в России выросла на 31%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Лаборатория Касперского" - основное российское юрлицо разработчика широкого спектра средств защиты информации - в 2023 году нарастило выручку на 31%, до 47,7 млрд рублей, говорится в бухгалтерском отчете компании.

Чистая прибыль в прошлом году составила 10,6 млрд рублей против 71 млн рублей прибыли в 2022 году.

АО "Лаборатория Касперского" - совладелец таких компаний как ООО "Фопипл" (бренд ForPeople, разработчик аналога HR-платформы германской SAP - GP OrgManager), "Новые облачные технологии" (разработчик линейки офисного ПО "МойОфис"), ООО "Ксими Про" (разработчик защиты контейнерной IT-инфраструктуры Ximi Pro).

"Лаборатория Касперского" развивает решения для защиты конечных устройств и конфиденциальных данных, для сетевой и промышленной безопасности, сервисы информационной безопасности, операционную систему и т. д. Ее корпоративный клиентский портфель превышает 220 тыс. компаний.

Бенефициар "Лаборатории Касперского" - Евгений Касперский.

Из материалов компании следует, что в 2023 году ее бизнес рос на уровне рынка. Ранее участники рынка отмечали, что по предварительным данным в 2023 году рынок информбезопасности рос на 30-40%. При этом ряд экспертов оценивали объем рынка в 145 млрд рублей.

По мнению участников рынка, в 2023 году российские заказчики перешли от затыкания "дыр" в области ИБ, образовавшихся из-за ухода иностранных вендоров, к предметному изучению продукты российских ИБ-разработчиков. Предполагается, что в текущем году основной интерес российских заказчиков в сфере информационной безопасности будет приходиться на межсетевые экраны, включая так называемые межсетевые экраны нового поколения (NGFW), на системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами (SIEM), на системы автоматизации и реагирования на инциденты безопасности (SOAR).

Также участники рынка прогнозируют, что в 2024 году его рост продолжится - на уровне все тех же 30-40%.