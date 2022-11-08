"Лаборатория Касперского" прекратит работу своего VPN в России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России; платная версия будет доступна до окончания срока подписки, бесплатная - до 15 ноября, сообщает пресс-служба компании.

"VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", - говорится в сообщении.

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. При этом если пользователь купил и активировал VPN-приложение, то оно продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (для большинства пользователей это один год).

Бесплатная версия VPN будет доступна до 15 ноября текущего года. "После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится", - уточнили в компании.

Работа Kaspersky Secure Connection, входящего в состав комплексных решений для домашних пользователей (например, Kaspersky Total Security) будет строиться аналогично. Включенное в пользовательский пакет VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него, а при отсутствии платной подписки оно перестанет работать 15 ноября.

В компании заверили, что изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие иные страны, кроме России. "Русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах "Лаборатории Касперского" и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе компании отказались комментировать причины отключения VPN-приложения.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Минцифры попросило ряд организаций отчитаться об использовании VPN-сервисов. В частности, письма были направлены в "Газпром", "Ростех", "Роскосмос", "Ростелеком", Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, "Открытие", Альфа-банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк. В них министерство попросило указать, какие VPN-сервисы компании используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях.