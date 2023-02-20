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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

РЖД с 1 марта проиндексируют зарплату сотрудникам на 2,63%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Заработная плата сотрудников ОАО "РЖД" с 1 марта увеличится на 2,63%. Такое распоряжение подписал глава РЖД Олег Белозеров, сообщает телеграм-канал компании.

Коллективный договор предусматривает индексацию не реже двух раз в год. Размер индексации зависит от прогнозируемого индекса потребительских цен, публикуемого на сайте Минэкономразвития, объяснили в РЖД.

В прошлом году компания трижды индексировала зарплату сотрудникам, в том числе один раз - внепланово.

РЖД Олег Белозеров
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