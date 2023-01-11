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"Татнефть" в январе проиндексировала зарплаты сотрудников выше плана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" с 1 января повысило оклады сотрудникам на 12%, сообщила корпоративная газета "Нефтяные вести".

"Учитывая сложившуюся экономическую обстановку, уровень инфляции, в целях максимальной поддержки работников компании принято решение повысить оплату труда выше плановых значений", - сказал изданию начальник управления компании по работе с персоналом Андрея Глазкова.

"Татнефть" индексирует зарплату сотрудникам ежегодно.

Как сообщалось, в 2022 году компания планировала значительно поднять зарплату персоналу после хороших финрезультатов 2021 года, но индексировала оклады в среднем на 10% в апреле, сославшись на "внешние обстоятельства".

Татнефть Андрей Глазков
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