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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

"КАМАЗ" второй раз с начала года проиндексирует зарплату сотрудникам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В октябре ПАО "КАМАЗ" второй раз с начала года проиндексирует зарплаты сотрудникам.

"В целях повышения социальной защищенности работников "КАМАЗа" руководством компании принято решение о дополнительном повышении тарифов и окладов: с октября они будут увеличены на 4%", - сообщила пресс-служба компании.

Раньше "КАМАЗ" индексировал зарплаты раз в год.

Предыдущую индексацию тарифных ставок и окладов работников подразделений и организаций группы технологической цепочки "КАМАЗ" провел в мае, тогда зарплаты были увеличены на 5,2%. Позднее в том же месяце компания сообщила, что не исключает вторую в 2022 году индексацию зарплат при условии хороших продаж во втором и третьем кварталах.

Среднесписочная численность персонала группы "КАМАЗа" по итогам первого квартала 2022 года составляла 31,9 тысячи человек, сообщает сайт компании.

В состав группы технологической цепочки входят несколько крупных заводов. На набережночелнинской промышленной площадке это литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильный и ремонтно-инструментальный заводы, индустриальный парк "Мастер". Крупнейшими дочерними предприятиями за пределами Набережных Челнов, входящими в группу технологической цепочки, являются ПАО "НефАЗ" и ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия).

"КАМАЗ" за 9 месяцев 2022 года увеличил выпуск грузовиков на 4%, до 32,255 тыс. штук. Автопроизводитель отмечал, что ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине года стала "переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика". Также компания сообщала о значительном росте выпуска запчастей.

КМАЗ Набережные Челны Башкирия НефАЗ Туймазинский завод
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