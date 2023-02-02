УАЗ в 2023г планирует повысить зарплаты на 12%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс Авто") в текущем году проиндексирует зарплату сотрудникам, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале после встречи с новым руководителем предприятия Алексеем Спириным.

Губернатор также сообщил, что компания в этом году намерена увеличить объем производства автомобилей. "Стоят серьезные задачи по исполнению гособоронзаказа. В 2022 году завод выпустил более 35 тыс. машин. В 2023 году продолжится наращивание кооперации с российскими предприятиями", - сообщил Русских.

"Соллерс" объединяет Ульяновский автомобильный завод (является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), предприятие "Соллерс Алабуга" по выпуску LCV бренда "Соллерс", а также готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda) и площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.