Путин разрешил российскому юрлицу VK выкупить 100% "Деньги.Мэйл.ру"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил приобрести ООО "Компания ВК" (основное российское юрлицо - VK) 100% "Деньги.Мэйл.Ру". Распоряжение главы государства опубликовано на федеральном портале нормативно-правовых актов.

В настоящий момент актив принадлежит кипрской компании P.J.V. Digital Forces LTD, которая входит в международный материнский холдинг VK Company Limited. Представитель VK подтвердил "Интерфаксу" намерение компании поменять РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" на российское лицо группы.

"Деньги.Мэйл.Ру" должна была стать частью платежного СП VK, ПАО "Мегафон", USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайской Ant Group ("дочка" холдинга Alibaba ). Партнеры анонсировали создание СП в конце 2019 года, обязывающие документы были подписаны в феврале 2021 года. В рамках этого VK должна была внести в СП РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" и платежный сервис VK Pay, взамен получив 40% создаваемой компании.

Предполагалось, что формирование платежного СП должно завершиться в III квартале 2021 года наряду с финансовым СП, в котором должны были участвовать те же партнеры.

Тем не менее, VK в октябре того же года поставил под сомнение создание СП в изначальной конфигурации. Тогда же компания перестала относить свои активы - РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО), платежный сервис VK Pay и долю в InPlat - к проектам, предназначенным для продажи.