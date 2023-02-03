В Ингушетии решили возродить выращивание грецкого ореха

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии решили возродить производство грецкого ореха в регионе и собираются передать 550 гектаров заброшенных территорий ореховых садов местным предпринимателям.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона, эти земли из лесного фонда передадут в аренду почти 150 бизнесменам.

Как считает глава республики Махмуд-Али Калиматов, которого процитировали в пресс-службе, участки не должны оставаться в заброшенном состоянии, поскольку это плодородные земли, которые за многие годы "отдохнули" и готовы для посадки различных культур. В ореховых садах много крепких деревьев урожайных сортов.

Кроме того, в республике к 2025 году появится первый завод по переработке грецкого ореха. Проект планирует реализовать местная компания - ООО "Ореховый сад". Инвестиции оцениваются в 100 млн рублей, мощность переработки составит 1,75 тыс. тонн в год.

В рамках инвестпроекта будет создана линия по колке, сушке и карамелизации орехового ядра, а также производству орехового масла холодного отжима. По мере повышения урожайности предполагается запустить и производство чурчхелы. Также при фабрике будет действовать холодильник мощностью хранения около 1 тысячи тонн готовой продукции.

Предприятие будет использовать в качестве сырья урожай грецких орехов, полученный в возрождаемых ореховых садах, отметили в пресс-службе правительства региона.