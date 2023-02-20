Россия в 2022 г. увеличила экспорт рыбной продукции на 4,5%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала 2,15 млн тонн рыбной продукции, что на 4,5% больше показателя 2021 года, сообщает Росрыболовство в пресс-релизе, приуроченном к открытию в Дубае российского национального стенда в рамках 28-й международной выставки пищевой промышленности и производства напитков Gulfood.

В этом мероприятии принял участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Сейчас идет большая работа по диверсификации экспортных поставок российской рыбной продукции, в том числе за счет расширения географии экспорта, в этом отношении страны Персидского залива, Африки, Юго-Восточной Азии имеют большой потенциал", - говорится в пресс-релизе.

Глава Росрыболовства отметил, что масштабная модернизация рыбопромышленного комплекса позволит укрепить позиции России в сфере мирового рыбного хозяйства и гарантировать высокий уровень качества российской рыбной продукции.

Россия входит в пятерку мировых лидеров по рыболовству и в десятку крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок. В настоящее время российские рыбаки добывают ежегодно около 5 млн тонн рыбы и беспозвоночных.

Как сообщается в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ), в этом году на коллективном стенде Made in Russia представлена продукция 75 российских компаний. По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, приведенным пресс-службой, за четыре года количество российских экспортеров, которые принимают участие в Gulfood на коллективном стенде, выросло почти в 10 раз. "Это самое масштабное участие российских компаний в Gulfood за все годы организации РЭЦ национальных экспозиций", - сказала она.