Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Россия в 2022 г. увеличила экспорт рыбной продукции на 4,5%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году экспортировала 2,15 млн тонн рыбной продукции, что на 4,5% больше показателя 2021 года, сообщает Росрыболовство в пресс-релизе, приуроченном к открытию в Дубае российского национального стенда в рамках 28-й международной выставки пищевой промышленности и производства напитков Gulfood.

В этом мероприятии принял участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

ЭкономикаПроизводство устриц на Кубани упало вдвое из-за санкций на импорт посадочного материалаЧитать подробнее

"Сейчас идет большая работа по диверсификации экспортных поставок российской рыбной продукции, в том числе за счет расширения географии экспорта, в этом отношении страны Персидского залива, Африки, Юго-Восточной Азии имеют большой потенциал", - говорится в пресс-релизе.

Глава Росрыболовства отметил, что масштабная модернизация рыбопромышленного комплекса позволит укрепить позиции России в сфере мирового рыбного хозяйства и гарантировать высокий уровень качества российской рыбной продукции.

Россия входит в пятерку мировых лидеров по рыболовству и в десятку крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок. В настоящее время российские рыбаки добывают ежегодно около 5 млн тонн рыбы и беспозвоночных.

В РоссииРосрыболовство отметило снижение потребления рыбы в странеЧитать подробнее

Как сообщается в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ), в этом году на коллективном стенде Made in Russia представлена продукция 75 российских компаний. По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, приведенным пресс-службой, за четыре года количество российских экспортеров, которые принимают участие в Gulfood на коллективном стенде, выросло почти в 10 раз. "Это самое масштабное участие российских компаний в Gulfood за все годы организации РЭЦ национальных экспозиций", - сказала она.

Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат 20 февраля опубликует первую оценку динамики ВВП РФ в 2022 году

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

G7 и ЕС обсудят систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ

Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Зампред Банка России Руслан Вестеровский уйдет из ЦБ

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

Facebook и Instagram вводят платную подписку для верифицированных пользователей

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

VK выкупил 75% образовательной платформы "Учи.ру" за 8,7 млрд руб., консолидировав 100%

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Maersk вышел из логистического сегмента в РФ

Goldman Sachs прогнозирует рост китайских акций на четверть к концу года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });