Росрыболовство отметило снижение потребления рыбы в стране

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Потребление рыбы в России в последние годы снижается, заявил РБК-ТВ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2021 году потребление рыбы незначительно снизилось, до 21,7 кг на человека, по 2022 году данных еще нет, но в Росрыболовстве ожидают, что показатель снова снизится, сказал он.

По его словам, уровень потребления "очень сильно" зависит от доходов населения, поэтому нужно принимать меры для удешевления рыбы и рыбной продукции. С другой стороны, он предложил активизировать популяризацию рыбы.

"У нас все-таки культура потребления рыбной продукции не в приморских регионах невысокая", - считает глава Росрыболовства.

Говоря о поставках рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны, Шестков сообщил, что "удивительно, но проблем нет".

"Мы ожидали, что они могут возникнуть, мы постоянно мониторили ситуацию с загрузкой холодильных мощностей на Дальнем Востоке, вот сейчас они загружены на 40%. Но даже в лососевую путину максимальная загрузка была 80%, - сказал он. - Мы давно говорили, что нам необходимо строительство новых холодильных мощностей, и они стали там появляться. Мы еще будем строить холодильные мощности с возможностями перевалки".

Шестаков также сообщил, что в прошлом году отправка рыбы с Дальнего Востока железнодорожным транспортом выросла на 17%, сроки составляют от 10 до 15 дней.

"Есть определенная проблема с подвижным составом, но я знаю, что ряд компаний сейчас планирует закупать дополнительно рефконтейнеры и развивать это направление для того, чтобы повысить ритмичность этих отправок", - сказал глава Росрыболовства.

С другой стороны, часть продукции из Северного бассейна, предназначенной для азиатских рынков, была отправлена на Дальний Восток Северным морским путем, сообщил он.