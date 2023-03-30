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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Российские рыбаки к 27 марта увеличили вылов рыбы почти на 12%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ с начала года по 27 марта выловили 1,37 млн тонн рыбы, что на 11,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Около 80% вылова пришлось на Дальний Восток.

Ассоциация уточнила, что вылов минтая (основной промысловый ресурс) увеличился на 16,3%, до 871,8 тыс. тонн, тихоокеанской сельди - на 4,6%, до 110,4 тыс. тонн, трески - на 0,8%, до 111,1 тыс. тонн, кильки - на 37,9%, до 23,3 тыс. тонн, балтийской сельди - на 1,4%, до 7,1 тыс. тонн.

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В то же время вылов шпрота сократился на 0,5%, до 19,1 тыс. тонн, хамсы - на 25,7%, до 8,1 тыс. тонн.

Производство рыбопродукции составило 858,5 тыс. тонн, что на 13% больше, чем годом ранее. Из этого объема 435,2 тыс. тонн продукции доставлено в российские порты, остальное находится на судах в море.

В 2022 году рыбаки РФ выловили 4,9 млн тонн рыбы, что на 3% ниже показателя 2021 года.

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