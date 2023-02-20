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Дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в 2022 году увеличил прибыль на 19,3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в России и за рубежом - АО "Лада Имидж" - в 2022 году удержал выручку на уровне 2021 года, нарастив чистую прибыль более чем на 19%, следует из отчетности компании.

Выручка АО "Лада Имидж" за прошлый год составила около 27,7 млрд рублей, как и по итогам 2021 года. Себестоимость продаж снизилась на 3,7%, до 21,8 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 8,3%, до 3,7 млрд рублей; управленческие - на 14,9%, до 208,7 млн рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 19,3% и составила 1,4 млрд рублей.

Совокупный долг компании к концу 2022 году вырос на четверть, до 7,6 млрд рублей. Долгосрочные обязательства сократились на 15,9%, до 1,17 млрд рублей; краткосрочные - увеличились на 36,7%, до 6,5 млрд рублей.

АО "Лада Имидж" - 100-процентная "дочка" "АвтоВАЗа". По данным сайта дистрибьютора, его дилерская сеть включает 300 дилеров Lada, 29 оптовых операторов в России и 36 контрагентов в других странах. Фирменная розничная сеть Lada Dеталь в России состоит из более 1,5 тысячи точек продаж оригинальных запчастей.

АвтоВАЗ Лада Имидж
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