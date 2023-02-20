Ижевский завод "АвтоВАЗа" отразил 3,6 млрд рублей убытка за 2022 год

Весной 2022 года предприятие прекратило выпускать Lada Vesta

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), прекративший выпуск моделей Lada Vesta прошлой весной, снизил выручку по РСБУ в 2022 году в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд рублей) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Себестоимость продаж упала на 51,4%, почти до 4,7 млрд рублей. Валовая прибыль была отрицательной, в объеме 1,57 млрд рублей. Коммерческие расходы сократились втрое, до 316 млн рублей; управленческие - на 8,5%, до 347,7 млн рублей.

За 2022 год значительно выросли показатели прочих доходов и расходов компании. Прочие доходы подскочили в 6,3 раза, до почти 1,2 млрд рублей. Прочие расходы - взлетели почти в 20 раз, превысив 3,7 млрд рублей.

Совокупный долг ООО "Лада Ижевск" к концу 2022 года сократился на 3,3%, до 8,8 млрд рублей. Долгосрочные обязательства остались на уровне 7,5 млрд рублей; краткосрочные - снизились на 18,8%, до 1,3 млрд рублей.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с 2015 года выпускал популярную у россиян Lada Vesta, производство которой прекратилось весной 2022 года после начала военной операции на территории Украины и введения санкций.

"АвтоВАЗ" в августе объявил о переносе выпуска Vesta на свои основные мощности в Тольятти, на линию B0. Президент компании Максим Соколов заявлял, что это обойдется компании примерно в 1 млрд рублей и окупится к концу 2023 года. Выпуск модели на тольяттинском заводе планируется начать в первой половине 2023 года. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года хочет наладить опытное производство e-Largus.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи "АвтоВАЗа" в 2022 году упали на 46,2%, до 188 645 машин. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, реализация которой за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29 206 единиц.