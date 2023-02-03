Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Продажи Lada в РФ в январе снизились в годовом выражении на 3,2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в январе снизились в годовом выражении на 3,2%, до 17 468 машин, что на 27,2% меньше по сравнению с декабрем прошлого года, следует из данных "АвтоВАЗа".

"Всего с двумя семействами - Granta и Niva - мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали шесть моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчетам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

Новость дополняется

АвтоВАЗ Lada
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Ford в IV квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза

Ford в IV квартале сократил чистую прибыль в 9,4 раза

Цена на газ РФ для Белоруссии в 2023 г. будет на уровне прошлого года

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Amazon получил самую слабую с 2014г. квартальную чистую прибыль и рекордный годовой убыток

Нефть продолжает дешеветь и завершает неделю в минусе

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры

Apple в I финквартале снизила чистую прибыль на 13%

Число увольнений в компаниях США в январе было максимальным для этого месяца с 2009 года

Нефть Brent подешевела до $82,1 за баррель

Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали снижение ВВП РФ в 2023 г. на 1,5%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });