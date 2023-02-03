Продажи Lada в РФ в январе снизились в годовом выражении на 3,2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в январе снизились в годовом выражении на 3,2%, до 17 468 машин, что на 27,2% меньше по сравнению с декабрем прошлого года, следует из данных "АвтоВАЗа".

"Всего с двумя семействами - Granta и Niva - мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали шесть моделей Lada. Кроме того, доля рынка, по нашим расчетам, превысила 40%. Это подтверждает востребованность Lada среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

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