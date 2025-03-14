Поиск

Дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в 2024 году увеличил выручку на 19%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в России и за рубежом - АО "Лада Имидж" - в 2024 году увеличил выручку на 19%, до 40,4 млрд рублей, получив прибыль после крупного убытка в позапрошлом году, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж компании выросла на 8,3%, до 32,6 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась вдвое, до 7,8 млрд руб.

Коммерческие расходы увеличились до 7,2 млрд руб. (+31,3%); управленческие - до 385 млн руб. (+15,7%)

Чистая прибыль составила 264,6 млн руб. против убытка 2,2 млрд руб. годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли на 30,3%, до 2,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились на 12,4%, до 13,4 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств составил 5 млрд руб. против 724,5 млн руб. годом ранее, кредиторская задолженность - 7,3 млрд руб. против 13,6 млрд руб. соответственно.

АО "Лада Имидж" - 100-процентная "дочка" "АвтоВАЗа", официальный дистрибьютор запчастей компании. Занимается послепродажным обслуживанием автомобилей и обеспечением владельцев Lada, Renault и Nissan оригинальными запчастями. Компания развивает экосистему LeCar, в которую входят фирменные автосервисы, офлайн-магазины, собственная марка автокомпонентов и маркетплейс запчастей.

АвтоВАЗ Лада Имидж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет

Премиальный фонд Deutsche Bank за 2024 год вырос на 25% и обновил максимум за 10 лет

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов на заявлениях Путина по украинскому урегулированию

WSJ сообщила о переговорах семьи Трампа о покупке доли в американском бизнесе Binance

WSJ сообщила о переговорах семьи Трампа о покупке доли в американском бизнесе Binance

Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии

Amazon, Google и Dow поддержали трехкратное увеличение производства ядерной энергии

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 26%

Почти 13,5% миноритариев СМЗ заключили соглашение о выплатах за отчуждение акций

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6010 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });