Дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в 2024 году увеличил выручку на 19%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Официальный дистрибьютор запчастей "АвтоВАЗа" в России и за рубежом - АО "Лада Имидж" - в 2024 году увеличил выручку на 19%, до 40,4 млрд рублей, получив прибыль после крупного убытка в позапрошлом году, говорится в отчетности компании.

Себестоимость продаж компании выросла на 8,3%, до 32,6 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась вдвое, до 7,8 млрд руб.

Коммерческие расходы увеличились до 7,2 млрд руб. (+31,3%); управленческие - до 385 млн руб. (+15,7%)

Чистая прибыль составила 264,6 млн руб. против убытка 2,2 млрд руб. годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли на 30,3%, до 2,8 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились на 12,4%, до 13,4 млрд руб., в том числе показатель краткосрочных заемных средств составил 5 млрд руб. против 724,5 млн руб. годом ранее, кредиторская задолженность - 7,3 млрд руб. против 13,6 млрд руб. соответственно.

АО "Лада Имидж" - 100-процентная "дочка" "АвтоВАЗа", официальный дистрибьютор запчастей компании. Занимается послепродажным обслуживанием автомобилей и обеспечением владельцев Lada, Renault и Nissan оригинальными запчастями. Компания развивает экосистему LeCar, в которую входят фирменные автосервисы, офлайн-магазины, собственная марка автокомпонентов и маркетплейс запчастей.