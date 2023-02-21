Engie инициировала арбитраж о выплате штрафов за недопоставку "Газпромом" газа

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Engie в начале четвертого квартала 2022 года инициировала арбитражное разбирательство в отношении ООО "Газпром экспорт", добиваясь, в частности, признания неисполнения обязательств по поставке газа по долгосрочным договорам, говорится в отчете французской компании.

Также она добивается выплаты штрафов по договору и компенсации убытков, возникших в результате такого неисполнения со стороны "Газпром экспорта".

"Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой "Газпром экспортом" компании Engie по состоянию на середину июня 2022 г., за чем последовало одностороннее решение "Газпром экспорта" в конце лета 2022 г. о сокращении поставок компании Engie из-за разногласий сторон (...)", - говорится в документе.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 сентября 2022 года приостановил прокачку газа в адрес Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

"В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" (оплата газа за рубли - ИФ) запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", - подчеркивал российский концерн.

Engie также сообщила, что стоимость ее вложений в газопровод "Северный поток" в настоящее время оценивается в 90 млн евро, что на 474 млн евро меньше, чем на конец 2021 года. Снижение является результатом повреждения газопровода, а также повышенного риска в отношении единственного клиента "Северного потока" - "Газпрома". Снижение справедливой стоимости не влияет на оценку финансовых результатов, поскольку отражено по другим статьям отчета. Снижение, в частности, включает продажу оставшихся 1,8% акций SUEZ (с убытком в 227 млн евро). До 2015 года Engie называлась GDF SUEZ.

Engie была основным импортером российского газа во Францию, а также акционером газопроводов "Северный поток" (9%) и "Северный поток 2" (10%). В первом полугодии 2021 года "Газпром" поставил во Францию 6,6 млрд кубометров газа.

В ноябре 2022 года стокгольмский арбитраж по аналогичному иску финской Gasum признал издание указа президента РФ о переходе на оплату газа за рубли "обстоятельством форс-мажора по контракту". "Газпром экспорт" комментировал, что это означает правомерность приостановки поставок газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях.

Кроме того, трибунал обязал финскую компанию выплатить "Газпром экспорту" задолженность за поставки газа, а также обязал стороны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками. Gasum прокомментировал, что, согласно решению арбитража, не обязан платить в рублях, как и принимать предложенный порядок оплаты.