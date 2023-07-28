Engie получила чистый убыток в I полугодии, увеличила выручку на 9%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) зафиксировала чистый убыток в первом полугодии 2023 года из-за масштабных единовременных списаний, однако повысила показатели EBITDA и выручки.

Чистый убыток компании в январе-июне составил 800 млн евро по сравнению с прибылью в 5,01 млрд евро за тот же период прошлого года. Показатель включает в себя списания на сумму 4,35 млрд евро в сфере ядерной энергетики.

EBITDA тем временем подскочила на 25%, до 9,36 млрд евро с 7,48 млрд евро. Показатель EBIT без учета подразделения ядерной энергетики взлетел на 53%, до 6,71 млрд евро.

Чистая прибыль от продолжающихся операций выросла на 25%, до 4,05 млрд евро.

Выручка увеличилась на 9%, до 47,03 млрд евро с 43,17 млрд евро.

Engie подтвердила прогноз на 2023 год. Компания рассчитывает получить чистую прибыль от продолжающихся операций в размере от 4,7 млрд до 5,3 млрд евро, EBIT (без учета ядерного подразделения) - в диапазоне от 8,5 млрд до 9,5 млрд евро.

Также компания подтвердила свою дивидендную политику, пообещав выплачивать минимум 65 евроцентов на акцию за 2023-2025 годы, причем дивидендные выплаты будут составлять 65-75% прибыли от продолжающихся операций.

С начала 2023 года капитализация Engie выросла на 11,4% и составляет 37,2 млрд евро, тогда как французский фондовый индекс CAC 40 за этот период прибавил 15%.