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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Walmart увеличила выручку сильнее ожиданий в IV финквартале, но дала слабые прогнозы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2023 финансового года, однако дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий квартал и год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 31 января, составила $6,275 млрд, или $2,32 в расчете на акцию, по сравнению с $3,56 млрд, или $1,28 на акцию, полученным за сопоставимый период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,71 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,52 на акцию.

Выручка увеличилась на 7,3% и достигла $164,05 млрд, превысив консенсус-прогноз экспертов на уровне $159,76 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США выросли на 8,3% при прогнозе роста на 8,2%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club повысились на 12,2%. На международных рынках продажи выросли 2,1%.

В первом квартале 2024 фингода компания ожидает скорректированную прибыль в размере $1,25-1,3 на акцию, по итогам всего фингода - $5,9-6,05 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики рассчитывают, что квартальный показатель составит $1,37 на акцию, годовой - $6,53 на бумагу.

Walmart управляет около 10,5 тыс. магазинов в 24 странах мира, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,3 млн человек.

Акции компании дешевеют на 4,2% в ходе предварительных торгов во вторник. Капитализация Walmart с начала года выросла на 3,3%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 2,1%.

Walmart США
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