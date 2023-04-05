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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Walmart автоматизирует обслуживание двух третей магазинов к концу 2026 фингода

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер США Walmart Inc., планирует расширить применение роботизированных и программных решений в своих распределительных центрах, сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз компании.

К концу 2026 финансового года с помощью средств автоматизации будут обслуживаться около 65% магазинов ритейлера и обрабатываться порядка 55% объемов в его фулфилмент-центрах, а средние удельные расходы могут сократиться примерно на 20%.

В 2022 году из-за роста спроса на товары первой необходимости у Walmart сформировались излишки запасов другой продукции, отмечает MarketWatch и называет ситуацию "фиаско".

Ритейлер также подтвердил прогноз скорректированной прибыли по итогам 2024 фингода на уровне $5,9-6,05 на акцию.

За последний год рыночная капитализация уменьшилась на 4%, до $400,8 млрд, в то время как индекс Standard & Poor's 500 потерял 8,6%.

Walmart США
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