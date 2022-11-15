Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Walmart получила квартальный убыток при росте выручки

Убыток вызван единовременным списанием $3,3 млрд для урегулирования дела о продаже опиоидов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, однако ее скорректированная прибыль, выручка и сопоставимые продажи превысили прогнозы аналитиков.

Компания также улучшила годовой прогноз и утвердила новую программу обратного выкупа акций на сумму до $20 млрд.

В финквартале, который завершился 31 октября, чистый убыток компании составил $1,8 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,11 млрд, или $1,11 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Убыток вызван единовременным списанием в размере $3,3 млрд в связи с урегулированием иска, касающегося продаж опиоидных препаратов.

Скорректированная прибыль составила $1,50 на акцию.

Выручка повысилась на 8,7% и достигла $152,81 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,32 на акцию при выручке в $147,67 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в минувшем квартале выросли на 8,2% при консенсус-прогнозе в 3,6%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club подскочили на 10% вместо ожидавшегося роста на 8,7%.

В соответствии с обновленным прогнозом Walmart, в 2023 финансовом году ожидается снижение скорректированной прибыли на акцию на 6-7%, а не на 8-10%, как прогнозировалось ранее. Рост сопоставимых продаж в США прогнозируется на уровне 5,5% (ранее предполагался подъем на 4,5%).

С начала 2022 года капитализация Walmart снизилась на 4,4%, до $387 млрд, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял за этот период 7,7%.

Walmart США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });