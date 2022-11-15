Walmart получила квартальный убыток при росте выручки

Убыток вызван единовременным списанием $3,3 млрд для урегулирования дела о продаже опиоидов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Walmart Inc., крупнейшая в США компания розничной торговли, зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, однако ее скорректированная прибыль, выручка и сопоставимые продажи превысили прогнозы аналитиков.

Компания также улучшила годовой прогноз и утвердила новую программу обратного выкупа акций на сумму до $20 млрд.

В финквартале, который завершился 31 октября, чистый убыток компании составил $1,8 млрд, или $0,66 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $3,11 млрд, или $1,11 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Убыток вызван единовременным списанием в размере $3,3 млрд в связи с урегулированием иска, касающегося продаж опиоидных препаратов.

Скорректированная прибыль составила $1,50 на акцию.

Выручка повысилась на 8,7% и достигла $152,81 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,32 на акцию при выручке в $147,67 млрд.

Сопоставимые продажи Walmart в США в минувшем квартале выросли на 8,2% при консенсус-прогнозе в 3,6%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club подскочили на 10% вместо ожидавшегося роста на 8,7%.

В соответствии с обновленным прогнозом Walmart, в 2023 финансовом году ожидается снижение скорректированной прибыли на акцию на 6-7%, а не на 8-10%, как прогнозировалось ранее. Рост сопоставимых продаж в США прогнозируется на уровне 5,5% (ранее предполагался подъем на 4,5%).

С начала 2022 года капитализация Walmart снизилась на 4,4%, до $387 млрд, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял за этот период 7,7%.