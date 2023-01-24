Walmart повысит минимальную зарплату сотрудников магазинов на 17%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc, крупнейшая в стране компания розничной торговли, поднимет минимальную зарплату сотрудников магазинов на 17%, до $14 в час.

С начала марта сотрудники будут получать от $14 до $19 в час по сравнению с $12-18 в час в настоящее время, сообщает CNBC со ссылкой на пресс-секретаря компании Энн Хэтфилд.

Средняя зарплата в Walmart, таким образом, повысится до $17,5 в час, заявил в обращении к работникам главный исполнительный директор компании Джон Фернер.

По словам Хэтфилд, прибавку к зарплате получат более 340 тыс. сотрудников магазинов розничной сети. Это чуть меньше четверти всего штата Walmart.

Walmart является крупнейшим в США частным работодателем, число его сотрудников составляет более 1,6 млн.

Как и многие другие ритейлеры в Штатах компания сталкивается с нехваткой рабочей силы, в связи с чем поднимает зарплаты и принимает другие меры для привлечения и удержания сотрудников.

Акции Walmart теряют в цене 0,2% в ходе торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась почти на 4%.