В Казахстане опровергли информацию о приостановке добычи нефти из-за ситуации на КТК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан не приостанавливал добычу нефти из-за приостановки отгрузки нефти на КТК и надеется на восстановление работы терминала в четверг, сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков.

"По КТК сейчас пока ожидаем, что в четверг, по прогнозам синоптиков, до 16:00 должна установиться нормальная погода, которая позволит нам, чтобы танкеры вышли в акваторию и встали на загрузку. Пока на резервуарный парк работаем", - сказал Акчулаков журналистам в среду.

"Добычу мы не останавливали", - отметил он.

Он добавил, что на КТК в настоящее время приостановлена отгрузка в связи с погодными условиями.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 19 февраля остановил отгрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Накануне в КТК сообщили, что резервуарный парк на морском терминале практически заполнен (около 1 млн тонн нефти). Прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резпарке терминала.

"О наступлении ситуации, в которой КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти, будет сообщено дополнительно", - отмечали в консорциуме.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК, помимо РФ в лице "Транснефти", является Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.