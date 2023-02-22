Перевалка нефти на морском терминале КТК возобновлена после четырех дней простоя

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском, сообщает консорциум.

"Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому Трубопроводному Консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузка нефти осуществляется с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. "Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность. При этом в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось, операции на морском терминале были приостановлены 19 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями. По состоянию на 21 февраля резервуарный парк терминала был практически заполнен (около 1 млн тонн нефти), консорциум допускал возможность вынужденной остановки транспортировки сырья по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск из-за затоваривания. 22 февраля консорциум приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.