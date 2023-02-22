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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Перевалка нефти на морском терминале КТК возобновлена после четырех дней простоя

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил отгрузку нефти на морском терминале под Новороссийском, сообщает консорциум.

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"Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому Трубопроводному Консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале компании. Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отгрузка нефти осуществляется с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. "Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность. При этом в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек", - поясняется в сообщении.

Как сообщалось, операции на морском терминале были приостановлены 19 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями. По состоянию на 21 февраля резервуарный парк терминала был практически заполнен (около 1 млн тонн нефти), консорциум допускал возможность вынужденной остановки транспортировки сырья по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск из-за затоваривания. 22 февраля консорциум приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Новороссийск
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