"Тенгизшевройл" продолжит экспортировать нефть по КТК наряду с поиском других маршрутов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Тенгизшевройл" (ТШО) продолжит использовать Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) как главный экспортный маршрут для нефти из-за надежности и экономической эффективности, заявил журналистам генеральный директор ТШО Кевин Лайон.

"В 2022 году действительно был ряд сложностей, связанных с техобслуживанием КТК, но фактическая добыча и фактическая отправка по трубопроводу не попала под влияние этих перебоев. (...) Учитывая это, мы все признаем, что крайне важно обеспечить диверсификацию маршрутов (...) Если говорить об экспорте нефти, мы работаем совместно с Казахстаном и "КазМунайГазом" для того, чтобы найти другие решения, используя Транскаспийский маршрут, которые предусматривают как железнодорожные (маршруты - ИФ), так и перевозку морским транспортом", - сказал Лайон.

"ТШО продолжит использовать КТК, потому что данный маршрут экономически эффективен и надежен", - отметил он.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз-Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% экспортных объемов нефти Казахстана. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционеры КТК - Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.