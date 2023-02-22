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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Baidu в IV квартале увеличила чистую прибыль более чем в два раза, до $720 млн

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в два раза, при этом выручка практически не изменилась в годовом выражении.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 4,95 млрд юаней ($720,1 млн) против 1,72 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. В расчете на американскую депозитарную расписку (ADS) прибыль выросла до 13,59 юаня с 4,51 юаня.

Между тем выручка составила 33,08 млрд юаней по сравнению с 33,09 млрд юаней годом ранее.

Доходы основного бизнеса Baidu сократились на 1% и составили 25,65 млрд юаней. Поступления в сегменте онлайн-маркетинга снизились на 6% - до 18,1 млрд юаней. При этом выручка в сегменте обычного маркетинга подскочила на 11%, составив 7,6 млрд юаней.

Руководство компании одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $5 млрд, которая будет действовать до конца 2025 года.

Бумаги компании в Нью-Йорке дорожают более чем на 7% в ходе предварительных торгов в среду. Рыночная капитализация Baidu с начала года выросла на 23%.

Baidu Китай
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