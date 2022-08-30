Baidu вышла на прибыльный уровень во II квартале

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc. вышел в прибыль во втором квартале 2022 года, но сократил выручку на фоне слабых показателей в сегменте онлайн-маркетинга.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 3,64 млрд юаней ($526,9 млн) по сравнению с чистым убытком на уровне 583 млн юаней, полученным за аналогичный период предыдущего года. В расчете на американскую депозитарную расписку (ADS) прибыль составила 9,97 юаня против убытка на уровне 1,7 юаня.

Операционная прибыль снизилась на 1,9% - до 3,4 млрд юаней.

Выручка Baidu во втором квартале опустилась на 5% и составила 29,65 млрд юаней против 31,35 млрд юаней годом ранее. При этом доходы в сегменте онлайн-маркетинга сократились на 10% - до 17,1 млрд юаней.

В минувшем квартале Baidu зафиксировала потери от долгосрочных инвестиций на сумму 3,1 млрд юаней, в то время как за тот же период 2021 года она получила доход в 536 млн юаней.

Рыночная капитализация Baidu с начала 2022 года сократилась на 1% и составляет в настоящее время $52,4 млрд.