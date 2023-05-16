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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Квартальная выручка интернет-гиганта Baidu выросла на 10%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года выручка китайского интернет-гиганта Baidu Inc. выросла на 10% и составила 31,14 млрд юаней ($4,54 млрд) против 28,41 млрд юаней годом ранее.

Baidu зафиксировала чистую прибыль в размере 5,83 млрд юаней ($848 млн) по сравнению с чистым убытком в 885 млн юаней годом ранее. Прибыль в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) составила 15,92 юаня ($2,32) против убытка в 2,87 юаня в первом квартале прошлого года.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов составила 16,1 юаня ($2,34) на ADS.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Baidu на уровне $1,76 на акцию при выручке в $4,32 млрд.

Выручка основного бизнеса компании (Baidu Core) в первом квартале увеличилась на 8%, до 23 млрд юаней, в том числе поступления в сегменте онлайн-маркетинга выросли на 6%, до 16,6 млрд юаней.

Доход принадлежащей Baidu онлайн-видеоплатформы iQIYI подскочил на 15%, до 8,3 млрд юаней.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $195 млн, отмечается в пресс-релизе.

С начала 2023 года ADR Baidu подорожали на 11,6%.

Baidu Китай
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