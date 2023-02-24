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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС не смогли в пятницу согласовать десятый пакет санкций против России, сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники.

Таким образом, дипломаты уже три дня не могут завершить эту работу.

По данным СМИ, споры касаются предложений об ограничении импорта из России резины. Страны пока не могут договориться о том, насколько жесткими должны быть эти ограничения.

Изначально в ЕС планировали ввести очередные санкции к 24 февраля 2023 года, однако теперь этот процесс затягивается, отмечается в сообщениях.

Евросоюз Россия
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