Pfizer задумалась о покупке биотехнологической компании Seagen

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. ведет переговоры о покупке биотехнологической Seagen Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, переговоры находятся на ранней стадии, и нет гарантий, что сделка будет заключена. Необходимо будет решить ряд проблем, в том числе возможность проведения строгой антимонопольной проверки, отмечается в статье.

Если сделка состоится, она будет масштабной: рыночная стоимость Seagen сейчас составляет около $30 млрд, и покупатель, вероятно, должен будет доплатить надбавку к этой сумме.

В прошлом году Seagen вела предварительные переговоры о продаже с Merck & Co. Сумма сделки оценивалась не менее чем в $40 млрд, писала WSJ. Однако стороны не пришли к соглашению.

Seagen после провала переговоров с Merck назначила главным исполнительным директором Дэвида Эпштейна, бывшего руководителя Novartis AG.

Приобретение Seagen позволит Pfizer расширить линейку препаратов для борьбы с раком. При этом эксперты отмечают, что у Pfizer есть значительные объемы свободных средств. В прошлом году компания приобрела Global Blood Therapeutics Inc. более чем за $5 млрд, а также пакет акций Biohaven Pharmaceutical Holdings Co. более чем за $10 млрд.

Котировки акций Seagen снизились в пятницу на 0,5%, Pfizer - на 1,3%. Капитализация Pfizer составляет более $234 млрд.