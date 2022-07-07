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Merck ведет переговоры о покупке Seagen за $40 млрд или дороже

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. может купить биотехнологическую Seagen Inc. за $40 млрд или более, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, компании ведут активные переговоры, в рамках которых оценка акции Seagen превышает $200. Merck планирует заключить сделку до или к моменту публикации квартальной отчетности компании 28 июля.

Тем не менее, успешное завершение переговоров по-прежнему не гарантировано. Главным препятствием для компаний являются риски, связанные с возражениями со стороны регуляторов. Аналитики Cowen считают, что вероятность начала судебных разбирательств с Минюстом США или с Федеральной торговой комиссией довольно высока.

Приобретение Seagen позволит Merck расширить линейку препаратов для борьбы с раком, флагманским продуктом в которой является Keytruda. Продажи этого препарата в минувшем году составили $17,2 млрд.

Merck и Seagen уже имеют опыт сотрудничества, в том числе в рамках разработки и коммерциализации терапии для лечения рака груди.

Акции Merck с начала года подорожали на 21,5%. Бумаги Seagen с начала года набрали 13,3%; капитализация компании составляет $32,5 млрд.

США Seagen Merck Минюст FTC
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