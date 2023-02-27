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Правительство утвердило кандидатов в совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров ПАО "Аэрофлот", следует из распоряжения от 25 февраля.

Из документа следует, что в совет выдвинуты те же 11 кандидатов, которых акционеры "Аэрофлота" утверждали на годовом собрании в конце июня 2022 года. Тогда состав совета компания в итоге не опубликовала, сославшись на мартовское постановление правительства об особенностях раскрытия информации.

Как говорилось в материалах к тому собранию, в качестве новых членов выдвигались ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, которые должны были сменить покинувших совет бывшего ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова и экс-гендиректора "Аэрофлота" Михаила Полубояринова.

Свои места должны были сохранить: министр транспорта Виталий Савельев, замминистра финансов Тимур Максимов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры Максут Шадаев, спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, управляющий директор компании "Ренессанс брокер" Игорь Каменской, гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" (лизинговая "дочка" госкорпорации "Ростех") Роман Пахомов.

В конце минувшей недели Великобритания включила в свой санкционный список несколько россиян, связанных с "Аэрофлотом", в том числе по факту присутствия в совете директоров компании (эта формулировка указана в отношении Александровского, Каменского, Пахомова, Ликсутова, Максимова, Шадаева, Пескова).

Аэрофлот Правительство Сергей Александровский Виталий Савельев
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