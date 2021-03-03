РФ выдвинула в СД "Аэрофлота" замминистра финансов Максимова

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выдвинуло в совет директоров (СД) "Аэрофлота" замминистра финансов Тимура Максимова.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Всего в списке 8 кандидатов от правительства на 11 мест в СД "Аэрофлота".

Из действующих членов совета в список вошли 9 человек: глава совета и бывший гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, ныне возглавляющий Минтранс РФ, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Кроме того, в список включены два действующих независимых директора - управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Из входивших в совет в обновленный список не попал, в частности, экс-глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, который после ухода с должности министра возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию".

Кандидатами в ревизионную комиссию стали: советник президента ПАО "Транснефть" Екатерина Никитина, замначальника управления Росимущества Михаил Сорокин, члены ревизионной комиссии ОАО "РЖД" Александр Тихонов и Сергей Убугунов, а также заместитель директора департамента Минфина РФ Андрей Холопов.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и "Победу". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.