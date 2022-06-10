Ректор Финансового университета сменит Ярослава Кузьминова в СД "Аэрофлота"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ректор Финансового университета при правительстве России Станислав Прокофьев стал кандидатом в новый состав совета директоров "Аэрофлота", следует из материалов к годовому собранию акционеров компании, запланированному на 30 июня.

В списке кандидатов при этом не оказалось бывшего ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, который был освобожден от своей должности в июле 2021 года.

Также в списке значится нынешний гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, и ожидаемо отсутствует его предшественник Михаил Полубояринов, покинувший компанию в апреле этого года.

Остальные кандидаты - действующие члены совета директоров перевозчика: это министр транспорта Виталий Савельев, замминистра финансов Тимур Максимов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, глава Минцифры Максут Шадаев, спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, управляющий директор "Ренессанс брокер" Игорь Каменской (сейчас независимый директор в СД), гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" (лизинговая "дочка" госкорпорации "Ростех") Роман Пахомов (независимый директор).

Всего в списке 11 кандидатов на столько же мест в совете: то есть, как и год назад, выборы будут безальтернативными.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в России, в нее входит одноименная авиакомпания, лоукостер "Победа" и "Россия". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".