Взлет малоликвидных акций не должен вводить в искушение, предупреждают аналитики. Обзор

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Произошедшие на уходящей неделе резкие колебания ряда малоликвидных бумаг, сопровождавшиеся миллиардными оборотами на Мосбирже, не имеют под собой фундаментальных причин или идей, поэтому участие в этих операциях частных инвесторов сопряжено с повышенными рисками и неминуемыми денежными потерями, предупреждают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

На неделе взлет на 40-200% показали такие акции, как "Белон", "Красный Октябрь", "Мостотрест", "МГТС", ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ПАО "ЧЗПСН-Профнастил", "Ашинский метзавод" и другие, после чего произошла такая же резкая коррекция по ряду бумаг, в которых "Мосбиржа" ограничила потолок роста цен на уровне 10%.

Обороты в акциях "Белона", например, только 8 февраля превысили 4,38 млрд рублей, в бумагах ПАО "Ашинский металлургический завод" 9 февраля составили более 5,3 млрд рублей; "Мостотрест" с начала недели показывал обороты по 2 млрд рублей в день, МКФ "Красный Октябрь" - более 1 млрд рублей в день, "префы" "МГТС" - 1-2 млрд рублей в день.

Почему так происходит?

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, "сегодня инвестиции в акции крупных компаний - это риски внешнего давления и неожиданных решений правительства по допналогам или иным формам пополнения бюджета. Между тем, компании второго и третьего эшелонов часто находятся вне внимания и торгуются с привлекательными мультипликаторами. В условиях, когда индексные акции демонстрируют невнятный рост, на рынке начинается поиск более динамичных идей. Соответственно, частники, доля которых на бирже превышает 75%, начинают обращать внимание на компании, ориентированные на внутренний рынок и с минимальными внешними рисками и правительственными претензиями на изъятие сверхприбылей".

"Малые компании становятся также интересными на фоне инфляции, которая повышает их доходы от внутреннего рынка, а покупателям акций предоставляет некую защиту от потери стоимости рубля. Впрочем, как это часто происходит, стоит в какой-то бумаге малой капитализации образоваться дополнительному интересу, как она притягивает внимание спекулянтов, которые относительно небольшими суммами могут разогреть цены таких акций. Далее все работает по классической схеме: бумага растет, появляется "новостное покрытие" (то есть сообщение об аномальном росте), которое провоцирует внимание новых покупателей. Поэтому, если и вкладываться в такие бумаги, то лучше на "тихом" рынке, а не в период их высокой активности", - считает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин, у большинства упомянутых бумаг нет сколько-нибудь значимых фундаментальных драйверов роста. Синхронное движение по десятку бумаг из разных секторов подразумевает отсутствие у покупателей какой-либо инсайдерской информации.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев также полагает, что в произошедших резких колебаниях отдельных бумаг второго и третьего эшелонов нет каких-то фундаментальных причин или идей, есть только спекуляции крупных игроков, которые специально выделили средства для такой игры. Причем и выбор активов для такой игры можно назвать случайным, из разных секторов и с разной историей динамики и оборотов ранее.

"Как только биржа ограничила верхний потолок изменения цен в 10% у ряда разогретых ранее акций, они тут же скорректировались вниз на десятки процентов. Это как раз и говорит о том, что никакой фундаментальной идеи роста в них не было, а лишь спекуляции", - считает аналитик.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что никаких фундаментальных причин для роста таких малоликвидных акций не наблюдалось. "Скорее всего, ажиотаж вызван опасениями инвесторов, что из-за роста бюджетного дефицита у крупных корпораций, "голубых фишек", государство начнет каким-то образом изымать доходы, благодаря повышению налогов или "добровольным взносам", а значит, дивидендов от них сложно будет ожидать", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Экспресс", на рынке акций РФ и раньше случались резкие взлеты низколиквидных инструментов, но с конца 2022 года такие случаи участились. Многие истории роста не сопровождаются новостями или изменением фундаментальной картины в лучшую сторону, некоторые взлеты выглядят избыточными и необоснованными.

Первопричина лежит в кратном сокращении торговых оборотов после февраля 2022 года. Иностранным инвесторам из недружественных стран нельзя торговать на российском рынке, а российские инвесторы первую часть прошедшего года не решались на активную торговлю в ситуации неопределенности. Сейчас ситуация стала более понятной, но торговые обороты остаются невысокими. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превышает 80% - они и стали главной силой рынка. В то же время, в ликвидных инструментах доля неопределенности сохраняется, что приводит к дефициту инвестиционных идей. Инвесторы меняют интересы: часть денег переходит в менее ликвидные инструменты, где есть волатильность, полагают в БКС.

Кто участвует в ралли

По словам руководителя проектов ИК "Велес-Капитал" Валентины Савенковой, неликвидные акции, которые демонстрируют всплеск активности в последние дни (а в некоторых представителях активность исчисляется уже неделями) - это не столько акции "второго эшелона", а скорее акции с ограниченной ликвидностью. Второй эшелон - это бумаги с дневным оборотом от 50 млн до 500 млн рублей, а здесь в списке оказались инструменты с оборотами, редко превышающими эту сумму.

И в целом то, что происходит сейчас - достаточно стандартная история для акций с ограниченной ликвидностью. Такое происходит всегда, когда в них приходит один или несколько крупных инвесторов с определенной целью. Цель в данном случае выяснить невозможно, в информационном пространстве достойные поводы для такой активности отсутствуют.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Андрея Эшкинина, в таком аномальном разогреве акций в основном покупателями выступают спекулянты, которые не готовы брать на себя риски инвестирования на длительный срок в отечественный фондовый рынок.

"Благодаря низкой ликвидности разогнать второй и третий эшелоны становится не такой сложной задачей. Как правило, это делают с помощью телеграм-каналов и закрытых групп в социальных сетях. До кризиса 2020 года инвесторы не вкладывались в данные бумаги по простой причине: зачем вкладываться в более рисковые бумаги, если все равно растут все? Таким образом, участники минимизировали свои риски и покупали только "голубые фишки". Сейчас данная концепция не работает, поэтому спекулянты за большей прибылью идут во второй и третий эшелоны. Однако в долгосрочной перспективе большая часть спекулянтов показывает отрицательную доходность, и только у единиц получается зарабатывать на этом", - отмечает аналитик.

Кочетков из "Открытия" также констатирует, что "тема разгона акций сейчас обычно стимулируется через разнообразные телеграм-каналы". "Вот еще недавно бумага торговалась объемом по 10 млн руб. в день, а тут приходят игроки и разгоняют обороты в десятки раз. Рыщущих в поисках "быстрых денег" заманивают рекламой в такие истерические истории, а потом инициаторы "загона ослов" избавляются за их счет от перегретых бумаг с прибылью. Давно известный сценарий биржевых манипуляций, поэтому ЦБ РФ следует обратить на это внимание", - отмечает аналитик.

По словам Мильчаковой из Freedom Finance, есть розничные инвесторы, заходящие в малоликвидные бумаги с расчетом оказаться на волне роста, когда кто-либо из крупных игроков рано или поздно начнет эти акции скупать. Однако за резким ростом в малоликвидных бумагах, как правило, следует не менее резкий обвал. Для частного инвестора, особенно для неквалифицированного, вкладываться в такие акции рискованно. Можно попытаться "поймать волну", но получив краткосрочный профит, следует как можно раньше продать эти бумаги, пока цена не ушла вниз. Тем не менее, в разных бумагах второго-третьего эшелона ценовая динамика развивается по-разному. Ряд бумаг корректируется вниз, однако несмотря на коррекцию, акции "Красного Октября", например, оказались лидерами роста с начала года, а вот акции "Белона" и "Мостотреста" после непродолжительного ралли сразу перешли к обвалу. Возобновится ли в дальнейшем рост этих бумаг - предсказать нереально. Все будет зависеть от того, будет ли продолжаться скупка этих акций крупными игроками, предупреждает Мильчакова.

Стоит ли участвовать частному инвестору

По оценкам аналитиков "БКС Экспресс", средние обороты торгов выстреливших в феврале акций еще в сентябре-декабре 2022 года были в несколько раз ниже. Крайне мало бумаг с третьим уровнем листинга упали с начала текущего года - многие показали рост двузначными темпами.

После поиска всевозможных событий, которые могли бы обеспечить такой рост, можно прийти к выводу, что в некоторых случаях драйверов просто нет, в других отмечались несущественные триггеры. Однако учитывая резкий рост оборотов, следует признать, что частные инвесторы все чаще используют подобные взлеты и присоединяются к ним. Некоторые акции выросли, скорректировались и вновь вернулись к росту. Кто-то скорректировался лишь немного и остается на относительно высоких значениях, отмечают в БКС.

"Частному инвестору участвовать в такой игре не рекомендуется, потому что логика движения активов недоступна для понимания: когда бумага без новостей вырастает в разы, а потом так же быстро падает. Что здесь можно понять? Ничего", - считает Абелев из "Риком-Траста".

По оценке Савенковой из "Велес-Капитала", чтобы понять, может ли частный инвестор как-то в этом поучаствовать или лучше "держаться подальше от торфяных болот" с целью сохранения рассудка и капитала, можно обратиться к цифрам по наиболее активным представителям раллировавших на неделе бумаг.

Первое место по оборотам в этом списке занял "Ашинский метзавод" - по нему только 9 февраля прошли сделки на сумму более 5 млрд рублей, при том, что еще в декабре прошлого и начале января текущего года эта бумага ежедневно торговалась на сумму не более 100 млн рублей. Акция прибавляла 8-9 февраля по 40% в день, после чего упала в конце недели (на 30% с локального максимума - прим. ИФ). Будет ли тут продолжение ралли - сказать сложно, рост был внезапным, сигналов на покупку предварительно не наблюдалось, предугадать эту ситуацию было невозможно, считает эксперт.

Второе место по оборотам занял "Мостотрест" - рост за три дня более чем на 170% на объемах более 2 млрд рублей, тогда как стандартные обороты в предыдущие месяцы составляли менее 30 млн рублей. Информации, объясняющий такой рост, нет, сигналы на покупку, позволяющие своевременно открыть позицию - также отсутствовали.

На третьем месте по оборотам - "Красный Октябрь". Это одна из наиболее стабильных бумаг в этом списке: все остальные растут на объемах всего несколько дней, "Красный Октябрь" растет больше недели, с конца января. Объемы выросли со средних 10 млн рублей до почти 2 млрд рублей за торговый день. Общий рост с конца января составил более 350%, а в четверг-пятницу бумаги скорректировалась более чем на 40%. Первые, достаточно противоречивые, сигналы на покупку на графике появились только 6 января, когда большая часть роста была позади, отмечает Савенкова.

"Все эти тенденции очень характерны для бумаг с ограниченной ликвидностью и приобретают особое значение на "тонком" рынке, на котором ликвидность в целом ниже среднестатистической (а это относится ко всему российскому рынку в последний год). После того, как крупные инвесторы решат свои задачи в этих бумагах и покинут рынок, акции с очень высокой вероятностью вернутся на свое привычное место в списке, отсортированном по дневным оборотам, цена стабилизируется, и совершить с ними сделку будет уже достаточно сложно в силу характерных для неликвидных бумаг низких объемов и широких спредов. Как бы привлекательно ни выглядела их текущая доходность, не имея информации о том, как долго будет длиться текущая активность в этих инструментах, лучше держаться от них подальше", - считает Савенкова.

Аналитик "Алор брокер" Эшкинин полагает, что покупать акции второго и третьего эшелона на волне ажиотажа не стоит. "Это обусловлено следующими рисками: во-первых, из-за низкой ликвидности любая негативная новость может сильно обвалить капитализацию компании. Во-вторых, большой разрыв между куплей-продажей, который может превышать 1%. В-третьих, фундаментальные показатели компаний второго и третьего эшелона довольно часто не столь хорошие по сравнению с первым. Следовательно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе держать их становится намного рискованней", - считает аналитик.

"Разумеется, после ралли стоит ждать неизбежной коррекции, которая также может оказаться довольно серьезной. Например, "Красный Октябрь" уже скорректировался на 40%, "Белон" - на 35%, "Мостотрест" - на 45%. Вероятно, на этом снижение не закончится", - полагает Эшкинин.

Выводы

Как отмечает инвестиционный консультант ФГ "Финам" Тимур Нигматуллин, в бумагах идет манипулятивное повышение стоимости активов с последующим обвалом, первые признаки которого уже можно наблюдать. "Сейчас на рынке акций РФ в условиях оттока ликвидности, засекреченной отчетности и снижения общего уровня экспертизы интеллекта (после ухода профучастников на рынке доминируют физлица, занимая 80% в обороте торгов против докризисных 40%) инфраструктура особенно уязвима к подобному манипулированию, тем более если мы имеем дело с алгоритмической торговлей", - сказал он.

"По моему опыту, для имеющих данные бумаги в портфеле инвесторов рациональная стратегия на подобном росте котировок заключается в их последовательной распродаже. Нерациональная стратегия - участвовать в покупке, так как по своей экономической сути это схоже с участием в финансовой пирамиде на завершающей стадии ее существования", - считает эксперт.

По оценкам аналитиков "БКС Экспресс", главный вывод состоит в том, что резкий взлет малоликвидных акций чаще всего происходит без оснований, а значит, предполагает повышенный риск для трейдеров.

"Акции третьего эшелона в большинстве случаев не являются ликвидным имуществом, то есть, по ним нельзя совершать сделки с "плечом" или делать ставку на понижение. Это усложняет выход игрока из позиции, если больше нет желающих купить, а также является ловушкой для покупателей, желающих присоединиться к росту. Прямо сейчас инвесторам нужно понимать, что если у вас нет идей и фундаментального обоснования покупки низколиквидных бумаг, то в них не стоит входить из-за повышенных рисков. Желание "оседлать рост" может обернуться повышенными потерями. Если понаблюдать за природой таких взлетов в прошлом, то часто можно увидеть значительную коррекцию, сопоставимую росту, либо среднесрочное сползание котировок, предупреждают в БКС.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что настолько сильный рост широкого спектра акций второго и третьего эшелонов можно назвать исключительно спекулятивным. "Наверняка у части этих компаний есть перспективы роста, но не думаю, что это как-то соотносится с тем, что акции некоторых эмитентов за неделю подорожали в разы. Новостей по этим компаниям не было", - отмечает он.

"Бумаг, по которым есть четкие триггеры для роста, сейчас немного. Кроме того, большинство акций первого эшелона, входящих в индекс МосБиржи, уже показали сильный рост. По этой причине спрос на них уже не такой активный и внимание инвесторов переключилось на менее популярные бумаги. Попытки поучаствовать в ралли бумаг третьего эшелона чреваты высокими потерями, так как зачастую резкий взлет сопровождается не менее интенсивным падением с последующим затяжным "боковиком", - полагает аналитик ПСБ.