Эксперты ВШЭ спрогнозировали рост рынка рублевых корпоблигаций в 2023 году на 20%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году рынок рублевых корпоративных облигаций вырастет на 20%, а объем новых размещений составит около 4,5-5,5 трлн рублей, причем большая часть эмиссий будет представлена корпоративными бондами с инвестиционными рейтингами, следует из доклада, подготовленного ВШЭ к Ясинской конференции.

Согласно выводам из доклада, коллапса на рублевом рынке долговых облигаций в прошлом году удалось избежать: если на конец 2021 года весь объем этих бумаг составлял около 17,6 трлн рублей, то на конец 2022 года он достиг 19,8 трлн рублей (что является абсолютным рекордом за последние 10 лет).

По прогнозу ВШЭ, в 2023 году отечественный долговой рынок вырастет на одну пятую: общий объем рынка рублевых корпоративных облигаций к концу 2023 года составит около 24 трлн рублей. Рост данного сектора будет вызван необходимостью привлекать средства на реализацию инвестиционных программ и рефинансирование обязательств в условиях закрытых внешних рынков.

По мнению экспертов вуза, основным источником восстановления рублевого долгового рынка стали бумаги с рейтингами выше BBB+ по национальной шкале. Это связано с тем, что высококачественные эмитенты при закрытых внешних источниках финансирования вынуждены были переходить на выпуск рублевых инструментов. Аналитики ожидают, что большая часть новых рыночных размещений в 2023 году также будет представлена корпоративными облигациями с инвестиционными рейтингами: около 4,5-4,9 млрд рублей новых сделок будет обеспечено эмитентами с инвестиционными рейтингами, из которых 3,5-4 млрд рублей получат рейтинги не ниже А по национальной шкале для Российской Федерации.

Как следует из доклада, санкционное давление наиболее негативно отразилось на сегменте высокодоходных облигаций (ВДО), к которым в России относятся бумаги с рейтингом ниже BBB+ по национальной шкале. Так, объем рыночных размещений ВДО за 2022 год составил около 10,8 млрд рублей. Эта сумма приблизительно в 3 раза меньше объема размещения 2021 года, который составил около 34 млрд рублей.

Эксперты ВШЭ считают, что причиной сжатия рынка ВДО в прошлом году стало не только ужесточение денежно-кредитной политики, но и расширение спредов весной-осенью 2022 года.

Вместе с тем, по прогнозу исследователей, объем рыночных размещений ВДО в 2023 году составит 20-25 млрд рублей, его рост будет связан с необходимостью погасить или амортизировать около 30 млрд рублей. По мнению ВШЭ, несмотря на растущие ставки купона, рефинансировать этот объем будет достаточно сложно при ограниченном спросе на подобные ценные бумаги со стороны физических лиц, традиционно являющихся основными покупателями в сегменте ВДО. Объем размещений будет существенно сдерживаться из-за повышенного уровня требуемых купонных ставок в связи с выросшими надбавками за риски, полагают эксперты. Премия за риск в сегменте ВДО в 2023 году останется на уровне прошлого года, считают они.

"Ключевым краткосрочным риском предприятий ВДО является риск ликвидности, что может привести к недостатку средств для выплаты как купонов, так и основной суммы долга. В среднесрочной перспективе наиболее опасными являются риск обслуживания долга и риск рефинансирования. Существенными рисками сегмента ВДО продолжает оставаться сокращение государственной поддержки малых и средних предприятий на фоне сокращающихся доходов и растущего дефицита государственного бюджета", - отмечают аналитики.

В докладе подчеркивается, что дефолты в сегменте ВДО все чаще связаны с вопросами корпоративного управления, которые в свою очередь привели к ошибочному финансовому менеджменту. Эксперты предупреждают, что в 2023 году наибольший риск будут представлять бумаги ВДО без рейтинга, так как оценить качество таких бумаг инвесторам очень сложно из-за существенной информационной асимметрии. Что касается самих эмитентов сегмента ВДО, факторами успешного размещения их бумаг станут наличие рейтинга, информационная прозрачность, консолидированная отчетность по МСФО и присутствие аудитора с репутацией, уверены во ВШЭ.