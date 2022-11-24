ЦБ выявил еще одну манипуляцию с ценами акций с помощью телеграм-каналов

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что выявил факты манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями ПАО "Саратовэнерго" в период с 6 по 7 апреля 2021 года.

Проверяя нестандартную активность на торгах, ЦБ тогда нашел серию постов в PInvest Group Chat в мессенджере Telegram, побуждающих к согласованному совершению частными инвесторами сделок с акциями региональной энергокомпании. Целью таких постов было изменение рыночной цены с использованием стратегии pump & dump, отмечает ЦБ.

Для координации участников организатор публиковал инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать, говорится в пресс-релизе. ЦБ инициировал оперативную блокировку торговых счетов ряда лиц, которые участвовали в недобросовестной рыночной активности, что позволило пресечь дальнейшее манипулирование рынком.

Проверка показала, что операции с акциями по брокерским счетам ряда физлиц привели к существенным отклонениям объема торгов, правда, "большинство участников получили от таких операций убыток либо незначительную прибыль".

Ранее в этом году ЦБ раскрыл еще один подобный случай, относящийся к весне 2021 года. Тогда предметом манипулирования с помощью telegram-каналов по схеме pump & dump были акции ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ" и ПАО "Пермэнергосбыт".

Как правило, организаторы pump & dump через мессенджеры используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, призванные мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах. В некоторых случаях сообщения содержат откровенные призывы организаторов к реализации стратегии pump & dump на торгах конкретной ценной бумагой с последующей координацией действий подписчиков, отмечает ЦБ.

"Зачастую сообщения на таких ресурсах преподносятся как аналитика в отношении определенного эмитента или прогноз будущей стоимости ценной бумаги компании. При этом организаторы вводят в заблуждение подписчиков, смешивая достоверные сведения c некорректной, неполной информацией и неподтвержденными фактами. Кроме того, авторы постов используют визуальные эффекты и другие инструменты структурирования текста, которые являются наиболее успешными в маркетинге", - пишет регулятор.

Может использоваться и другой вариант: подписчиков каналов вовлекают в стратегию pump & dump, продавая им инвестидеи, а затем их публикуют в открытой части ресурса. "Такие публикации побуждают подписчиков открытой части канала совершать однонаправленные операции на организованных торгах. За счет таких действий достигается конъюнктура рынка, которая позволяет платным подписчикам успешно воспользоваться приобретенной инвестидеей.

"Организаторы таких схем извлекают прибыль, используя предсказуемое движение цены на организованных торгах вследствие дисбаланса спроса и предложения на рынке из-за однонаправленных операций подписчиков. При этом краткосрочность такого эффекта несет убытки для подписчиков, не успевших закрыть позицию до возвращения цены на прежние уровни", - предупреждает ЦБ.

Перед публикацией в отношении определенного эмитента нередко наблюдается увеличение объема торгов по его акциям, вызванное торговой активностью организаторов схемы. "При этом публикации в отношении эмитента могут осуществляться в течение нескольких дней, поддерживая интерес к акциям, и содержать необходимый для получения такими лицами прибыли негативный или позитивный посыл. После появления ажиотажа на покупку/продажу со стороны подписчиков организаторы схемы совершают сделки по продаже/покупке акций для извлечения прибыли на краткосрочном движении цены", - отмечает ЦБ.

Банк России напоминает, что участие в подобных схемах может расцениваться как осуществление операций по предварительному соглашению, в том числе с целью введения в заблуждение относительно истинного характера ценообразования, и квалифицироваться как манипулирование рынком.