Лукашенко предложил объединить промышленную политику Белоруссии, Китая и России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объединить промышленную политику Белоруссии, КНР и России.

По его словам, Белоруссия и Россия сформировали единую промышленную политику. Лукашенко также предложил подключить Китай к сотрудничеству в этой сфере. "Большое поле деятельности", - прокомментировал свое предложение президент Белоруссии в интервью китайским СМИ, телеверсию которого в понедельник показал телеканал "Беларусь-1".

В качестве площадки для продвижения продукции Белоруссии, Китая и России он предложил китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

"В правовом отношении нет таких условий для сотрудничества, для работы в других странах", - добавил Лукашенко. Он отметил, что нигде нет такого уровня льгот и преференций, которые созданы в Белоруссии. "Мы готовы в этом плане совершенствоваться", - заявил белорусский лидер.

15 февраля Белоруссия и Россия подписали соглашение о единой промышленной политике, сообщало госагентство БелТА. "Соглашение заключено с целью импортозамещения и ускорения процессов локализации производства в Союзном государстве", - отметили в агентстве.

Сообщается, что согласно документу, "единая промышленная политика будет реализовываться посредством расширения механизмов поддержки проектов в Союзном государстве, снижения барьеров, стимулирования развития новых видов конкурентоспособной продукции, создания условий для использования прогрессивных финансовых продуктов".

Соглашение заключено на три года и в дальнейшем в случае отсутствия возражений сторон автоматически будет продлеваться на такие же периоды.