В Минпроме Белоруссии запланировали нарастить экспорт в РФ в 2023 году на 10%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт белорусской промышленной продукции в Россию по итогам 2023 года планируется нарастить на 10%, сообщил замминистра промышленности Белоруссии Дмитрий Харитончик.

"Надеемся, что это будет в районе 110% по итогам года. Но это напряженные цифры для наших предприятий, за которые еще придется побороться. Тем более мы видим, как активно меняется ситуация, в том числе в плане вхождения на рынок Российской Федерации поставщиков с продукцией Китая, Турции и так далее", - сказал Харитончик в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, по некоторым видам продукции рынок РФ освобождается, трансформируется, поэтому за него многие начинают активно бороться.

"Мы сработали (в России в 2022 году - ИФ) более чем на 150% к уровню 2021 года. Достичь такого же уровня будет сложно, но вместе с тем тот потенциал, тот задел, который был создан в прошлом году в части именно взаимодействия с нашими российскими партнерами, с нашими коллегами, та работа, которая начата с регионами Российской Федерации, она дает результат и в этом году", - заявил Харитончик.

Он отметил, что соглашение о единой промышленной политике Белоруссии и России дает юридическую основу для гармонизации подходов к развитию промышленности, стимулированию промпроизводства, позволяет избежать дублирования, не создавать избыточные мощности и излишнюю конкуренцию.

"Направлять и концентрировать наши усилия, наши ресурсы, в том числе и финансовые, на те направления, которые сейчас требует существующая геополитическая обстановка. Мы должны в этот период сконцентрироваться вместе с нашими российскими партнерами на тех направлениях, которые действительно необходимы для развития наших стран", - сказал замминистра промышленности Белоруссии.