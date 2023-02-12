Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Путин и Лукашенко весной ознакомятся с ходом реализации проектов Союзного государства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства ознакомятся с ходом реализации союзных проектов, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Думаю, что эти мероприятия (предстоящие заседания Совмина и Высшего государственного совета СГ - ИФ) в первую очередь будут нацелены на подведение итогов прошлого года. Как реализации союзных программ непосредственно (это, собственно, основная цель и задача этих площадок), так и тех договоренностей президентов, которые были достигнуты на их личных встречах. Потом они были формализованы в план работы правительств, доведены до всех заинтересованных ведомств. Поэтому президенты послушают, как двигаются наши проекты в первую очередь в сфере промышленности", - сказал он в интервью гостелеканалу СТВ в воскресенье.

"Каких-то больших проблемных вопросов у нас нет, но какие-то точечные донастройки определенных моментов будут сделаны", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что заседание Совета министров Союзного государства запланировано на февраль текущего года, Высший госсовет СГ пройдет в апреле-мае.

Россия Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 12 февраля

В Грузии произошло четыре землетрясения за сутки

В Грузии произошло четыре землетрясения за сутки
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи

Землетрясение в Турции и Сирии

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок тектонического разлома в Турции

Землетрясение в Турции и Сирии

Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий

Власти Турции возложили ответственность на строителей за обрушение ряда зданий
Землетрясение в Турции и Сирии

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 февраля

Запад обсуждает с Киевом возможность налаживания военных производств на Украине

Неопознанный объект сбит авиацией в небе над Канадой

Землетрясение в Турции и Сирии

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });