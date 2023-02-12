Путин и Лукашенко весной ознакомятся с ходом реализации проектов Союзного государства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства ознакомятся с ходом реализации союзных проектов, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Думаю, что эти мероприятия (предстоящие заседания Совмина и Высшего государственного совета СГ - ИФ) в первую очередь будут нацелены на подведение итогов прошлого года. Как реализации союзных программ непосредственно (это, собственно, основная цель и задача этих площадок), так и тех договоренностей президентов, которые были достигнуты на их личных встречах. Потом они были формализованы в план работы правительств, доведены до всех заинтересованных ведомств. Поэтому президенты послушают, как двигаются наши проекты в первую очередь в сфере промышленности", - сказал он в интервью гостелеканалу СТВ в воскресенье.

"Каких-то больших проблемных вопросов у нас нет, но какие-то точечные донастройки определенных моментов будут сделаны", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что заседание Совета министров Союзного государства запланировано на февраль текущего года, Высший госсовет СГ пройдет в апреле-мае.