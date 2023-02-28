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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илон Маск вернул себе первое место в списке самых состоятельных людей мира вслед за подъемом стоимости акций производителя электромобилей Tesla Inc.

Таким образом, Маск вновь обошел французского миллиардера Бернара Арно, опережавшего его в этом списке в течение двух месяцев, отмечает Bloomberg.

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Бумаги Tesla подорожали почти на 70% с начала текущего года, в понедельник их стоимость увеличилась на 5,5%, до $207,63. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Маска, составлявшее на начало 2023 года $137 млрд, увеличилось до $187,1 млрд.

Состояние Арно, контролирующего производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, составляет $185,3 млрд.

Илон Маск Tesla
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