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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Илон Маск в четверг потерял $12,6 млрд

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акции Tesla в четверг подешевели почти на 10%, рекордными темпами с начала года, из-за чего состояние главы компании Илона Маска сократилось за день на $12,6 млрд, пишет MarketWatch.

Состояние Маска оценивается теперь в $164 млрд. Таким образом, он еще сильнее отстал от занимающего первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Бернара Арно, состояние которого оценивается в $211 млрд.

Акции Tesla подешевели после публикации квартального отчета и заявления Маска о том, что компания готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.

В результате капитализация Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) превысила рыночную стоимость Tesla впервые за 16 месяцев.

Tesla Илон Маск Бернар Арно Meta
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